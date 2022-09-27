Буров Анисим Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Анисим Иван.

Буров Анисим Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Буров Анисим Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Богородский уезд, Прудищенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.