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Кушниров Иван Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кушниров Иван Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, г. Путивля.

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