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Демянов Афанасий Демьянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демянов Афанасий Демьянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, Чуратчинской, д.Н.-Пулд.

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