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Тараторкин Зотий Адрианов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тараторкин Зотий Адрианов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Лишин., с. Ковар.

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