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Жук Артемий Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жук Артемий Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд, Березовск., д. Сорокина.

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