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Лукьянцев Арх. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукьянцев Арх. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Любовичск., д. Соболева

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