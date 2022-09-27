Вавулин Иван Ди. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавулин Иван Ди.

Вавулин Иван Ди.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вавулин Иван Ди.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Успенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.