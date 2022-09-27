Юрченко Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченко Семен Михайлович

Юрченко Семен Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юрченко Семен Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Черечинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.