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Калинин Герас. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калинин Герас. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Клинский уезд, Соголевской в.

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