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Федутинов Степ. Гер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федутинов Степ. Гер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Подвисковск., д. Петрово

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