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Данилов Ег. Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Данилов Ег. Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Клянчинской

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