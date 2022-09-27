Куропалкин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуропалкин Егор Иванович

Куропалкин Егор Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куропалкин Егор Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, д. Хилаба

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.