Артамонов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Михаил Александрович

Артамонов Михаил Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Артамонов Михаил Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Мослаьская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.