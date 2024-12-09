Чупин Дм. Полик. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупин Дм. Полик.

Чупин Дм. Полик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чупин Дм. Полик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Ординской, с. Орд.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.