Жеренков Гавр. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖеренков Гавр. Петр.

Жеренков Гавр. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жеренков Гавр. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд, Ереминской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.