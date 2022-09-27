Мищенко Дмитр. Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищенко Дмитр. Захар.

Мищенко Дмитр. Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мищенко Дмитр. Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, Марьяновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.