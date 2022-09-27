Дьяченко Конон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Конон Андреев

Дьяченко Конон Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дьяченко Конон Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Куликовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.