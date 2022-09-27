Павлов Нил Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Нил Павлов

Павлов Нил Павлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павлов Нил Павлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Павликовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.