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Пальянц Арам Аршевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пальянц Арам Аршевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Зангезурский уезд, д. Шенгеровка

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