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Каюгин Петр Трофимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каюгин Петр Трофимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Тверской уезд

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