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Ковальчук Никифор Максимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковальчук Никифор Максимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, с. Копеловка

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