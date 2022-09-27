Черников Тер. Савел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерников Тер. Савел.

Черников Тер. Савел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черников Тер. Савел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, Анновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.