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Внуков Федот Никф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Внуков Федот Никф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, гор., Харькова

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