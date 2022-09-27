Шентифрон Мелентий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШентифрон Мелентий Ильин

Шентифрон Мелентий Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шентифрон Мелентий Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Меренской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.