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Зюзиков Андр. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зюзиков Андр. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, д. Курени

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