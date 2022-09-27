Бусаров Александр Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБусаров Александр Вас.

Бусаров Александр Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бусаров Александр Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, с. Ново-Троицк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.