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Хорошавцев Федор Константинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хорошавцев Федор Константинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Сердежск., д. М. Вятская

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