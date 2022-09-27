Дедовец Владим. Дав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедовец Владим. Дав.

Дедовец Владим. Дав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дедовец Владим. Дав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, с. Неданчичи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close