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Кравчук Александр Фом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравчук Александр Фом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд, с. Мадрино

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