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Лазарев Абрам Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лазарев Абрам Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Веселовская

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