Андреев Клементий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Клементий Иванович

Андреев Клементий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Клементий Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Спасский уезд, Гусихинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.