Мошев Петр Козм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошев Петр Козм.

Мошев Петр Козм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мошев Петр Козм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Солоксой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.