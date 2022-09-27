Попп Яков Фридр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопп Яков Фридр.

Попп Яков Фридр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попп Яков Фридр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Венденский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.