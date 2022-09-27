Хвитий Григ. Пахев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвитий Григ. Пахев.

Хвитий Григ. Пахев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хвитий Григ. Пахев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Зугдидский уезд, Зугдидской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.