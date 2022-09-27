Шеер Шмуль Герш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеер Шмуль Герш.

Шеер Шмуль Герш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шеер Шмуль Герш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Калужский уезд, Лосинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.