Садюнов Тарас Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадюнов Тарас Максимович

Садюнов Тарас Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Садюнов Тарас Максимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Начковская, д. Уса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.