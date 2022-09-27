Дейнека Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДейнека Григорий Иванович

Дейнека Григорий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дейнека Григорий Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Богодуховская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.