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Дугарский Александр Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дугарский Александр Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Бронницкий уезд, Спасская, Быково

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