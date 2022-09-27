Ворожбехер Александр Карлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорожбехер Александр Карлов

Ворожбехер Александр Карлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ворожбехер Александр Карлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Екатерининская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close