Передник Дорофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПередник Дорофей Михайлович

Передник Дорофей Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Передник Дорофей Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, с. Гофлеское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close