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Юрих Владисл. Мартын.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юрих Владисл. Мартын.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Грущица

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