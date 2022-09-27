Шубаршев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубаршев Федор

Шубаршев Федор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шубаршев Федор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, …у…, д. Аф…

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.