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Сапичев Иосиф Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сапичев Иосиф Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Заветинской

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