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Милохин Михаил Абросимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Милохин Михаил Абросимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, с.Григорьева

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