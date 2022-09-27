Кузьменко Артемий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменко Артемий Иванов

Кузьменко Артемий Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьменко Артемий Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Белицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.