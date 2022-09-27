Карась Алексей Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарась Алексей Иван.

Карась Алексей Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карась Алексей Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.