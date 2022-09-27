Милыхин Тимофей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилыхин Тимофей Гаврилов

Милыхин Тимофей Гаврилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Милыхин Тимофей Гаврилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Пригородной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.