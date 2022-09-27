Чеканцев Прокопий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеканцев Прокопий Александров

Чеканцев Прокопий Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чеканцев Прокопий Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Космалинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.