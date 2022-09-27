Черкасов Иван Лазар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасов Иван Лазар.

Черкасов Иван Лазар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черкасов Иван Лазар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.