Рапуев Иван Анлейзе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРапуев Иван Анлейзе

Рапуев Иван Анлейзе

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рапуев Иван Анлейзе
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Люцинский уезд, Зальмуйжской, д. Гардод.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.